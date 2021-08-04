Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить защиту граждан Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел изучить все риски для белорусов, прибывших в Украину в течение последнего года. Такое поручение глава государства дал после смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, сообщает Вести.

По словам гаранта, каждый белорус, который может стать целью для преступников из-за своей политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту.

"СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", – сказал Зеленский.

В ОП сообщили, что определен перечень граждан Беларуси, в отношении которых уже начали осуществлять соответствующие меры по оценке рисков, дополнительного сопровождения их пребывания на территории Украины и охраны.

"Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова", – добавили в ОП.

Зеленский ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Виталия Шишова, быстрой и полной проверки информации.