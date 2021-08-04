Межбанк: доллар опять растет

В среду рост котировок на межбанковском валютном рынке﻿ продолжился.

Главный спрос, как и в предыдущие дни, создают нерезиденты, конвертирующие в валюту полученные дивиденды. К ним присоединились спекулянты, почуявшие возможность заработать на скачке курса. Также среди покупателей замечены импортеры бензина и дизельного топлива: в разгаре уборка урожая, и спрос на топливо растет. На межбанке число покупателей в начале торгов в два раза превысило число продавцов. К концу обеденного перерыва ценник на покупку поднялся до 26,93, а на продажу – до 26,95 гривен.

Утром наличный доллар в обменниках Киева продавали по 26,97-26,98 гривен, но уже к обеду, отреагировав на рост на межбанке, ценник подняли до 27,02-27,03 гривен, а розничные обменки начали продавать «американца» по 27,05 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня вырос до 1,1878 доллара, но пробиться выше не удалось, и под давлением продаж он опустился до 1,1842. Наличный евро утром продавали по 31,90 гривен, но к обеду найти такую цену стало сложно: основная масса обменников перешла на продажу евровалюты по 31,92-31,95 гривен.

Российский рубль сегодня торгуется в диапазоне 72,70-73,00 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль наконец-то сдвинулся с места: предложений по 3,65 гривны за 10 рублей стало мало, а основная маса обменников продает рубль по 3,67-3,68 гривны за 10 рублей.