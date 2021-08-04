Кабмин отложил запуск 5G в Украине

Кабинет министров внес изменения в свое распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения", согласно которым начало обеспечение права операторам предоставлять услуги 5G-связи откладывается с декабря на июль 2022 года, сообщает УНИАН.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании сегодня, в среду, 4 августа.

Согласно принятым изменениям, объявление конкурсов или аукционов по предоставлению радиочастотного ресурса для внедрения 5G будет возможным в мае 2022 года. Ранее планировалось, что это станет возможным в октябре этого года.

Отмечается, что причиной отсрочки стало отсутствие государственного финансирования необходимых для запуска 5G научных исследований.

Запуск 5G в Украине

В ноябре 2020 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине высокоскоростной связи 5G. План предусматривал возможность проведения первых тендеров на радиочастоты для 5G в октябре 2021 года.

Кабмин определил развитие высокоскоростной связи 4G и 5G как один из приоритетов цифровой трансформации.