Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Вену

Следовавший из Токио самолет с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину, совершил посадку в аэропорту Вены, сообщает Интерфакс-Украина.

Как следует из данных сайта Flightradar24, самолет Boeing-777 Austrian Airlines, выполняющий рейс OS52 штатно приземлился в венском аэропорту.

Самолет не стал заходить в воздушное пространство Беларуси по пути в Вену, и прошел через воздушное пространство стран Балтии.

Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна была вылететь в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу. Между тем источник в МИД Австрии сообщил, что уже в этот день Тимановская планирует вылететь из Вены в Варшаву.

В интервью Тимановская рассказала, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным.

"Я люблю свою страну и не предавала ее" , - заявила она.

Она пояснила, что "речь идет об ошибках, которые были допущены нашими официальными лицами на Олимпийских играх".