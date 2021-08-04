Валютный рынок: итоги непростой среды

Рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке привел к увеличению спроса со стороны покупателей, что в свою очередь спровоцировало еще больший рост.

Уже третий день подряд основными покупателями валюты сегодня были компании-нерезиденты, конвертировавшие полученные дивиденды в валюту. В то же время из-за откровенно слабого вчерашнего аукциона по продаже ОВГЗ продажи валюты под оплату ценных бумаг практически не было. В то же время многие импортеры, рассчитывавшие на дальнейшее падение ценника, сегодня не выдержали и присоединились к покупателям, что вызвало еще более быстрый рост котировок. Незадолго до конца торговой сессии стоимость безналичного доллара на покупке выросла до 26,955 гривен, а на продаже – до 26,98 гривен. Национальный банк сегодня участия в торгах не принимал, но покупатели уже поговаривают, что если рост продолжится, то завтра регулятор вполне может появиться на рынке с интервенцией.

Закрыли торги среды на 8 копеек на покупке и 6,5 копеек на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 26,85/26,95 (покупка/продажа).

Торги среды опять открылись широко: спред на старте составил 10 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 26,88 гривен прошла в 9:38. В первый час торгов часть продавцов, опасаясь возобновления снижения, поспешила продать свои объемы валюты по 26,87-26,88 гривен, а несколько сделок прошли даже дешевле. Однако быстро стало очевидно, что покупателей больше: временами объем заявок на покупку валюты в 2-2,5 раза превышал сумму на продажу. До 12 часов сделки шли в диапазоне 26,88-26,90 гривен, затем торговля переместилась в область 26,90-26,93 гривен, а после обеда – еще выше, даже несмотря на то, что продавцов стало больше. В районе 15 часов котировки достигли максимальных дневных значений: всего 2 копейки отделяло их от уровня 27 гривен. И только незадолго до окончания активной фазы торгов цены немного просели.

Котировки закрытия – 26,94/26,955 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 2,7 млн по сравнению с понедельником и составил 189,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8958 гривен. Официальный курс доллара на 5 августа установлен на отметке 26,9094 гривен за доллар, рост на 6,83 копеек. Официальный курс евро на 5 августа установлен на отметке 31,9482 гривны за евро, рост на 5,69 копеек.

Наличный доллар отреагировал ростом на происходящее на межбанке. Утром в столице оптовые обменники продавали наличного «американца» по 26,97-26,98 гривен, днем ценник поднялся до 27 гривен ровно, а к вечеру – до 27,03 гривен. Таким образом, за день рост составил 5 копеек. При этом операторы валютного рынка сообщают о росте спроса на наличную валюту.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1833. Сегодня евро предпринял еще одну попытку роста и поднялся до отметки 1,1898 доллара, но затем резко упал от 1,1831 доллара после того, как вице-председатель ФРС США Ричард Кларинда, выступая в Институте мировой экономики Петерсона, заявил, что ужесточения денежно-кредитной политики США можно ожидать уже в этом году. Новость стала абсолютно неожиданной для всех; мировые рынки отреагировали резким ростом американского доллара против остальных ведущих валют. Наличный евро за день вырос на 10 копеек: с 31,89-31,90 гривен утром до 31,99-32,00 гривен вечером.

Российский рубль в первой половине дня укрепился до 72,70 рублей за доллар, однако вечером вместе с евро, английским фунтом, японской йеной и другими валютами упал по отношению к доллару США. Состоянием на 18:30 он торгуется в узком диапазоне 73,20-73,26 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подорожал: предложений по 3,65 гривны за 10 рублей осталось мало, основная маса обменок продавала его по 3,67 гривны, стали появляться предложения по 3,68 гривны за 10 рублей.