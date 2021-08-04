В Ираке неизвестные подорвали линии электропередач

Два участка высоковольтных линий выведены из строя в результате нескольких диверсий в Ираке, сообщает ТАСС.

По информации телеканала Al Sumaria со ссылкой на выпущенное в среду заявление министерства электроэнергетики арабской республики, к западу от Багдада неизвестные подорвали несколько самодельных бомб на одной из опор ЛЭП, в результате чего она рухнула.

В ведомстве предупредили, что эта атака негативно скажется на подаче электроэнергии в ряде районов провинции Салах-эд-Дин.

Еще один теракт был совершен на ветке в районе Эт-Тармия, расположенном на севере столицы. Эта вылазка привела к прекращению подачи электроэнергии в ряд расположенных вокруг Багдада районов, а также нарушила работу питающей этот регион водонапорной станции.