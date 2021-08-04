Дженнифер Энистон отказалась от друзей-антивакцинаторов

Актриса Дженнифер Энистон заявила об отказе общаться с друзьями, которые выступают против вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает Страна.ua.

Об этом передает издание InStyle.

"По-прежнему есть большая группа людей, которая выступает против вакцинации или просто не прислушивается к фактам. Это настоящий позор. Я недавно потеряла несколько человек из своего окружения, которые отказались прививаться. Это было досадно" , - заявила актриса.

При этом она признала, что каждый человек имеет право на собственное мнение, однако часто это мнение ни на чем не основывается. В связи с этим Энистон считает необходимым информировать общественность о ситуации с коронавирусом. При этом, по данным журналистов, у нее нет профилей в Twitter, Facebook или Instagram.

Дженнифер Энистон - американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья" (1994—2004), за которую она получила премии "Эмми" (2002) и "Золотой глобус" (2003). Обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы. Дженнифер Энистон считается одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде, в 2017 году её собственный капитал оценивался в $200 млн. Она также была включена в списки самых красивых женщин, журналами People, Cosmopolitan и Esquire.