Экологи оштрафовали химзавод в Винницкой области

В Винницкой области ООО "Укрхимресурс" оштрафовали на 150 млн гривен за вред, нанесенный окружающей среде, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 4 августа, на своей странице в Facebook написал руководитель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный. Он уточнил, что нарушения выявила Госэкоинспекция во время внеплановой проверки в июне.

"На своем земельном участке в пгт. Калиновка Винницкой области ООО "Укрхимресурс" создало шламохранилище, которое состоит из 13-ти прудов. Там в воду сбрасывают отходы, содержащие гудрон, а он относится к категории опасных” , - отметил глава инспекции.

По его словам, такие действия спровоцировали загрязнение почвы площадью 1,1 тыс. кв. м. В ходе инспекции выяснилось, что объекты ООО "Укрхимресурс" не имеют оценки воздействия на окружающую среду по операциям обращения с опасными отходами.

“Это является грубым нарушением природоохранного законодательства” , - заявил Малеваный.

В итоге ГЭИ предъявила предприятию претензию о возмещении суммы ущерба, нанесенного окружающей среде, для добровольной уплаты в срок. Также направлен иск в Винницкий окружной административный суд о прекращении деятельности предприятия до устранения нарушений.

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Гудрон - отходы, которые образуются при очистке некоторых нефтепродуктов концентрированной серной кислотой. Это - вязкая жидкость или твердый асфальтоподобный продукт черного цвета с блестящим изломом. Содержит парафиновые, нафтеновые и ароматические углеводороды (45-95 %), асфальтены (3-17 %), а также нефтяные смолы (2-38 %), адсорбируемые силикагелем из деасфальтизированного продукта.