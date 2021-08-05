Что ожидается на валютном рынке в четверг

На межбанковском﻿ валютном рынке в последние дни установился стабильный повышенный спрос на иностранную валюту.

К покупкам нерезидентов, занимающихся конвертацией выплаченных дивидендов, присоединились импортеры, которые начали оплачивать августовские контракты на поставку. Кроме того, активизировались спекулянты, возобновившие игру на повышение. Общими усилиями котировки вчера в очередной раз вплотную приблизились к уровню 27 гривен, и сегодня он будет проверен на прочность. Вызывает вопросы позиция Национального банка: будет ли он реагировать на рост или предоставит рынку самостоятельно находить компромисс? Как вариант, регулятор может обратиться за помощью к кому-то из «госбанков», но опять же – какой уровень считать для НБУ «болезненным»? На Институтской должны понимать, что если котировки вырастут выше 27 гривен, то многие это воспримут как окончание периода летней ревальвации гривны, и рост может только ускориться. Возможно, какую-то реакцию на происходящее мы увидим уже сегодня.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,93/27,00 – цена заявок на покупку/продажу соответственно. Наличный доллар в столице в среду утром продавали по 26,97-26,98 гривен; к вечеру ценник подняли до 27,03 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 27,04-27,05 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности. Как только безналичный доллар подаст хоть какие-то признаки остановки роста курса, наличный тут же отреагирует.

Евро на рынке FOREX в среду предпринял еще одну попытку роста и поднялся до отметки 1,1898 доллара, но затем резко упал от 1,1831 доллара после того, как вице-председатель ФРС США Ричард Кларинда, выступая в Институте мировой экономики Петерсона, заявил, что ужесточения денежно-кредитной политики США можно ожидать уже в этом году. Новость стала абсолютно неожиданной для всех; мировые рынки отреагировали резким ростом американского доллара против остальных ведущих валют. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 1,1831-1,1839 доллара. Наличный евро за день вырос на 10 копеек: с 31,89-31,90 гривен утром до 31,99-32,00 гривен вечером. Сегодня утром продажи стартуют с 31,93-31,95 гривен, реагируя на вчерашнее падение евро на FOREX. Далее многое будет зависеть от того, продолжит ли гривна слабеть. В этом случае евро вырастет выше 32 гривен, даже несмотря на снижение в мире.

Российский рубль в первой половине дня среды укрепился до 72,70 рублей за доллар, однако вечером вместе с евро, английским фунтом, японской йеной и другими валютами упал по отношению к доллару США. Состоянием на 8:00 четверга он торгуется в узком диапазоне 73,08-73,14 рубля за доллар. Наличный рубль в среду подал признаки подорожания: предложений по 3,65 гривны за 10 рублей осталось мало, основная масса обменок продавала его по 3,67 гривны, стали появляться предложения по 3,68 гривны за 10 рублей. В районе 3,66-3,68 гривен за 10 рублей его будут продавать и сегодня, но не исключен рост до 3,70 гривен в течение дня.