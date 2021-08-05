Василиса Фролова улетела за границу с пятимесячным сыном: первые фото

43-летняя украинская актриса Василиса Фролова взяла сына в отпуск. С пятимесячным Родионом она улетела в Турцию. Семья остановилась в 5-звездочном отеле с видом на Эгейское море, сообщает 24 Канал.

Знаменитость, которая впервые стала мамой в начале марта этого года, была приятно поражена, что в аэропорту Борисполь "сколько всего детского". Судя по инстаграм-сторис Василисы Фроловой, пятимесячный Родион легко перенес свой первый перелет.

"Очень хочется верить, что полноценный отдых с малышом возможен," , – поделилась Василиса Фролова.

В первый день отпуска звездная мама успела насладиться живописными пейзажами Турции и даже устроила вечерний заплыв с сыном в бассейне.

"Территория гостиницы как Житомирская область. Эскалаторов больше, чем в харьковском метро" , – с юмором отметила актриса.

Фото из инстаграм-сторис актрисы