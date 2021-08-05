Рынок земли: украинцы уже подписали 4 тысячи договоров

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине с 1 июля 2021 уже заключено 4117 договоров. Общая площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 2763 га.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Больше всего земли продали в Полтавской области - 1045 га (453 земельные сделки), на втором месте Харьковская область - 905,3 га (241 сделка), на третьем - Кировоградская область - 731,3 га (213 сделок).

Как отметили в пресс-службе, подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4441 нотариус. Всего заявлений - 4974, из них согласовано 4374, в очереди на рассмотрение - 28, отказ получили 572.

Напомним, 1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.