ГФС разоблачила предприятие, нелегально хранившее более 700 т топлива
Сотрудники ГУ ГФС в Ровенской области обнаружили топливо без разрешительных документов. Всего изъято подакцизных товаров на сумму почти 23 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.
По результатам проведенных мероприятий зафиксирован факт осуществления хозяйственной деятельности (хранение горюче-смазочных материалов) без получения лицензии предприятием, занимающимся оптовой торговлей топливом.
Из незаконного оборота изъято подакцизных товаров:
• дизельное топливо (532,4 тыс. л) на ориентированную сумму 15 972 тыс. грн;
• бензин А-95 (229,2 тыс. л) на ориентировочную сумму 6 876 тыс. грн;
Проводится сбор материалов о привлечении к ответственности должностных лиц предприятия, совершивших указанное правонарушение.
"По результатам проверок, с начала года сотрудники ГФС в рамках уголовных и административных производств изъяли более 40 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму более 1,2 млрд грн. Выявлена и прекращена деятельность 14 крупных незаконных производств ГСМ", - отметил глава ГФС Вадим Мельник.