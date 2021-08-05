ГФС разоблачила предприятие, нелегально хранившее более 700 т топлива

Сотрудники ГУ ГФС в Ровенской области обнаружили топливо без разрешительных документов. Всего изъято подакцизных товаров на сумму почти 23 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

По результатам проведенных мероприятий зафиксирован факт осуществления хозяйственной деятельности (хранение горюче-смазочных материалов) без получения лицензии предприятием, занимающимся оптовой торговлей топливом.

Из незаконного оборота изъято подакцизных товаров:

• дизельное топливо (532,4 тыс. л) на ориентированную сумму 15 972 тыс. грн;

• бензин А-95 (229,2 тыс. л) на ориентировочную сумму 6 876 тыс. грн;

фото ГФС

Проводится сбор материалов о привлечении к ответственности должностных лиц предприятия, совершивших указанное правонарушение.