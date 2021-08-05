Что делать с выведенными из оборота монетами: советы НБУ

Уже почти два года в Украине не принимаются к оплате монеты 1, 2 и 5 копеек. Их можно обменять на банкноты и монеты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах кратных 10 копейкам.

Как отметили в НБУ, это можно сделать бесплатно и без ограничений до 30 сентября 2022 года.

Где обменивать монеты:

в Национальном банке

Ощадбанке

ПриватБанке

Райффайзен банке

ПУМБ

УкрСиббанке.

Также продолжается обмен монет 25 копеек и всех банкнот гривны старых образцов до 2003 года, изъятых из наличного обращения.

Обменять их можно:

до 30 сентября 2021 в любом банке и НБУ;