Что делать с выведенными из оборота монетами: советы НБУ
Уже почти два года в Украине не принимаются к оплате монеты 1, 2 и 5 копеек. Их можно обменять на банкноты и монеты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах кратных 10 копейкам.
Как отметили в НБУ, это можно сделать бесплатно и без ограничений до 30 сентября 2022 года.
Где обменивать монеты:
- в Национальном банке
- Ощадбанке
- ПриватБанке
- Райффайзен банке
- ПУМБ
- УкрСиббанке.
Также продолжается обмен монет 25 копеек и всех банкнот гривны старых образцов до 2003 года, изъятых из наличного обращения.
Обменять их можно:
- до 30 сентября 2021 в любом банке и НБУ;
- до 30 сентября 2023 в НБУ и уполномоченных банках.