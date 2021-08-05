Межбанк: ажиотажный спрос спадает

В четверг ситуация на межбанковском валютном рынке﻿ изменилась. Рост котировок безналичного доллара, наблюдавшийся с понедельника, прекратился. А после обеда, когда число продавцов превысило покупателей более чем в 2 раза, котировки начали плавно снижаться.

Как объяснили порталу «Курс Украины» непосредственные участники торгов, иностранцы в основной массе закончили конвертацию полученных дивидендов и ушли с рынка. Часть импортеров уже купила валюту под свои контракты, остальные же решили, что доллар может еще подешеветь, и взяли паузу. Почувствовав изменение настроений на рынке, активизировались спекулянты, которые перешли от покупок к продажам. Их действия и переломили зарождавшийся восходящий тренд.

Оперативно отреагировал на изменение ситуации и наличный доллар. Утром в обменниках Киева его продавали по 27,02-27,04 гривен, к обеду ценник опустился до 27,00 гривен ровно, а после обеда начали появляться предложения по 26,99 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня четверга торгуется в узком диапазоне 1,1827-1,1854 доллара. Наличный евро, оценив поведение доллара, также устремился вниз: утром его продавали по 31,94-31,95 гривен, а к обеду – уже по 31,88-31,90 гривен. На фоне относительной стабильности в мире евро больше обращает внимание на украинские реалии, где гривна вновь пытается укрепляться.

Зажатый в 26-пунктовом диапазоне 73,02-73,28, сегодня торгуется и российский рубль. Попытки опуститься ниже 73 рублей не прекращаются, но пока неудачны. В Киеве наличный рубль продают по 3,65-3,68 гривны за 10 рублей.