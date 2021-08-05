Прививка против гриппа может защитить от COVID-19 - исследование

Ученые из Медицинской школы Университета Майами доказали, что вакцина от гриппа может обеспечить эффективную защиту от COVID-19, сообщает 24 Канал.

В частности, прививка защищает от госпитализации и осложнений коронавирусной болезни. Также это может быть хорошим инструментом противодействия пандемии в условиях нехватки вакцин против COVID-19.

Исследование уже прошло рецензирование и опубликовано в медицинском журнале. Ученые использовали данные 74 754 пациентов.

"Результаты убедительно свидетельствуют о том, что ежегодная прививка от гриппа снижает риск инсульта, сепсиса и тромбоза глубоких вен (ТГВ) у пациентов с COVID-19", - отметили исследователи.

Пациенты с COVID-19, которые были вакцинированы против гриппа, также значительно реже попадали в отделение неотложной помощи и не нуждались в госпитализации в отделение интенсивной терапии.

"До сих пор большинство населения мира не получили прививки против COVID-19, а ввиду разрушительной силы пандемии и количества жертв человечество должно искать дополнительные способы снижения заболеваемости и смертности", – добавил автор работы Девиндер Сингх.

Детали исследования

Исследование проводили учитывая истории болезни пациентов из ряда стран: США, Великобритании, Германии, Италии, Израиля и Сингапура.

Анализировали обезличенные электронные медицинские записи в исследовательской базе данных TriNetX.

Затем ученые сопоставили данные двух групп по факторам, которые могут повлиять на их риск восприимчивости к тяжелой форме COVID-19.

Ученые также учли такие факторы, как возраст, пол, этническая принадлежность, курение и проблемы со здоровьем, в частности диабет, ожирение и хроническую обструктивную болезнь легких.

Что показала вакцинация против гриппа

Члены первой исследовательской группы получили вакцину от гриппа за 2 недели и 6 месяцев до того, как им диагностировали COVID-19.

Участники второй группы также болели коронавирусом, но они не были вакцинированы против гриппа.

Так, ученые оценили частоту 15 неблагоприятных последствий в течение 30, 60, 90 и 120 дней после того, как участники заболели коронавирусом, и сравнили риски между двумя группами.

15 неблагоприятных рисков: сепсис; инсульт; тромбоз глубоких вен; тромбоэмболия легочной артерии; острый респираторный дистресс-синдром; острая дыхательная недостаточность; артралгия или боль в суставах; почечная недостаточность; анорексия; сердечный приступ; пневмония; частота попаданий в отделений неотложной помощи; госпитализация; поступления в отделения интенсивной терапии, и смерть.

Анализ показал, что те, кто не делал прививку от гриппа, имели значительно более высокую вероятность (до 20%) попасть в отделение интенсивной терапии. Они также значительно чаще обращались в отделение неотложной помощи (58%), у них развивался сепсис (вероятность до 45%), инсульт (вероятность до 58%). Риск смерти не менялся.

Перспектива исследования

Такие результаты свидетельствуют, что вакцина против гриппа может защитить от нескольких тяжелых последствий COVID-19. Однако ученые настойчиво рекомендовали по возможности прививаться в первую очередь от COVID-19.

Впрочем, в странах с нехваткой вакцин против COVID-19 иммунизацию против гриппа уже можно использовать как защиту против тяжелых последствий коронавируса.