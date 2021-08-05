В Украине формируется эпицентр штамма "Дельта"

В Черновицкой области зафиксировали 34 случая штамма Дельта, а в Тернопольской - 52, сообщает Корреспондент.

В Черновицкой области зафиксировано 34 случая штамма коронавируса Дельта. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

Как рассказала главный санврач области Наталья Гопко, штамм начал распространяться по региону минимум с середины июля.

По ее словам, в лаборатории исследовали материал от людей, которые приехали из стран с активной циркуляцией дельта-штамма.

"Учитывая способность вируса к быстрому распространению, можем предположить, что он уже распространяется по территории области. То есть говорим не только о завозе Дельты из-за рубежа, но и о внутреннем инфицирования" , - сказала Гопко.

Также Дельту обнаружили в Тернопольской области, сообщила санврач регина Оксана Чайчук.

По ее словам, с середины июля заболеваемость в области выросла почти втрое.

"Мы мониторили ситуацию в области. Мы проверили 94 пробы и выделили 52 положительных образца (Дельты). Передали в референс лабораторию Центра общественного здоровья и получили подтверждение по всем. Мы сегодня говорим, что штамм Дельта в области есть" , - сказала она.

Чайчук отметила, что большинство этих людей вернулось из-за рубежа, в частности из России и Британии.