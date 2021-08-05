Дожди и сильный ветер: какая погода ожидается 6 августа

Погода﻿ в Украине меняется с каждым днем. Температура воздуха то падает, то поднимается, при чем кое-где она может сильно отличаться даже в пределах одного региона. Что синоптики нам пообещали в шестой день августа – читайте в нашем свежем прогнозе.

В пятницу, 6 августа, самым холодным регионом страны будет запад – там ожидается около 21-24°С днем и 13-17°С ночью. Однако, в Тернопольской области будет несколько теплее – 23-25°С днем и 15-17°С ночью, а в Черновицкой – и вовсе 24-26°С днем и 15-19°С ночью. Такая же температура ожидается в центре страны и в Черниговской области на севере, тогда как в соседней Сумской будет очень даже по-летнему – обещают 31-33°С днем и 17-19°С ночью. К Сумской области присоединится Николаевская с аналогичными показателями днем и тем отличием, что ночью там будет 20-22°С. В центральных Полтавской и Кировоградской областях будет не менее тепло – там ожидается 29-32°С днем и 16-18°С ночью. В Днепропетровской же области, а также на востоке, на юге страны и в Крыму будет жарко – 32-34°С днем и от 17 на востоке до 22°С на полуострове ночью. При этом Луганская область снова побьет температурный рекорд страны по жаре днем – там обещают 33-35°С, ночью же – всего 16-18°С. Отличаться по температуре от своего региона будет и Одесская область – там прогнозируют всего 27-29°С днем, но зато 20-22°С ночью.

Дожди с грозами остаются на западе, накроют весь центр, кроме Днепропетровской области, а также половину юга (кроме Херсонской и Запорожской областей). Также практически по всей стране 6 августа будет достаточно сильный ветер – в среднем, от 4 до 18 км/час. В Луганской, Одесской, Черниговской, а также в некоторых центральных и западных областях возможны шквалы до 22-29 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 6 августа в западных, северных, большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях местами возможен град. Ночью в западных и Житомирской областях, днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются значительные дожди (уровень опасности – желтый). Кроме того, 6 августа в восточных, а также в Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 6 августа ожидается температура от 19 до 26°С в течении дня, сильный ветер 18-25 км/час и гроза.