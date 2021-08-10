Август - время долгожданных отпусков - наконец-то настал. А чтобы не испортить дни отдыха и не страдать от солнечных ожогов, укусов комаров или расстроенным желудком, стоит прихватить с собой натуральную аптечку, сообщает РБК-Украина.

Список натуральных средств от практически любого вида "напастей" предложила в своём Instagram нутрициолог Вероника Натуромама.

Натуральная аптечка, которая точно пригодится в отпуске:

Тыквенное масло - против вздутия живота/отрыжки/изжоги/коликов/запоров и любых проблемах с пищеварением. Каротиноиды из масла защищают кожу и снижают риск солнечного ожога, особенно если начать употреблять масло заранее.

Гель алоэ вера - средство после солнечных ванн, +облегчает солнечные ожоги.

Чай при крапивнице, аллергии, дерматите - натуральный антигистаминный препарат, +при солнечных ожогах снижает боль.

Сбор при ротавирусе/куркума/корки граната - при кишечных инфекциях. Куркума - антибиотик и противовирусное.

Элеутерококк - трава-адаптоген, которая помогает комфортнее перенести jetlag и адаптироваться к новому климату.

Артишок/одуванчик/расторопша/лецитин - помогут работе печени. при перелете, когда мы подвергаемся большой токсической нагрузке.

Эфирное масло лаванды - даже если вы обгорели, при нанесении масла, она не облезет. Для этого смешайте гель алоэ вера с 3-7 каплями масла и нанесите на тело. Подходит для отпугивания комаров; средство при зуде от укуса насекомых, ожоге.

Масло чёрного тмина - универсальное лекарство от многих болезней (природный антибиотик/спазмолитик/обезболивающее/противовирусное средство).

Кора муравьиного дерева - безопасный антибиотик/противовирусное широкого действия.

Эфирное масло гвоздики при зубной боли.

Масло для отпугивания комаров.

Пихтовый нектар - безопасный антибиотик и противовирусное.

Эфирное масло чайного дерева - антисептик. При молочнице, зуде, грибке.

Автор: Татьяна Турчаникова