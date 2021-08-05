Валютный рынок: итоги четверга

Рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿, наблюдавшийся в первые три дня недели, сегодня сменился снижением. А в конце торгов произошел сюрприз, удививший всех участников торгов.

Ключевым моментом сегодняшнего дня стало снижение спроса на иностранную валюту со стороны компаний-нерезидентов. Практически все уже конвертировали полученные дивиденды в валюту и ушли с рынка. Небольшой объем был куплен теми нерезидентами, которые продавали ОВГЗ на вторичном рынке, но их потребности не оказали никакого давления на рынок. А вот предложение со стороны экспортеров понемногу начало расти. У одних закончилась гривна, полученная в рамках компенсации НДС. Другим она нужна была для расчетов за закупаемое зерно нового урожая.

В результате доминирование спроса постепенно сменилось избыточным предложением. Дошло до того, что в конце торгов Национальному банку пришлось выйти с интервенцией. Регулятор купил 5 млн долларов по цене 26,92 гривен – и ушел с рынка. Закрыли торги четверга на 5 копеек на покупке и 3,5 копеек на продаже ниже, чем в среду.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 26,90/27,00 (покупка/продажа).

Торги четверга опять открылись широко: спред на старте составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,9324 гривен прошла в 9:42. В первой половине торгов сделки проходили в диапазоне 26,93-26,96 гривен; соотношение спрос-предложение оставалось более-менее стабильным, правда, уже к обеду стала ощущаться нехватка покупателей. После обеда их было в 2-2,5 раза меньше, чем продавцов, и тем пришлось снижать ценник. В 15:40 на рынке неожиданно появился Национальный банк. Он выставил ордер на покупку по цене 26,92 гривен, взял «свои» 5 млн долларов – и ушел так же быстро, как и появился. На снижение котировок появление регулятора не повлияло.

Котировки закрытия – 26,89/26,92 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 34,7 млн по сравнению со средой 154,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,9428 гривен. Официальный курс доллара на 6 августа установлен на отметке 26,9395 гривен за доллар, рост на 3,01 копейки. Официальный курс евро на 6 августа установлен на отметке 31,8964 гривны за евро, снижение на 5,18 копеек.

Наличный доллар поддержал снижение, начавшееся на межбанке. Утром в столице оптовые обменники продавали наличного «американца» по 27,03-27,04 гривен, днем ценник поднялся до 27 гривен ровно, а к вечеру – до 26,95-26,97 гривен. Таким образом, за день доллар подешевел на 8 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1837. Сегодня евро явно отдыхает после резких вчерашних движений, торгуясь в 29-пунктовом диапазоне 1,1827-1,1856 доллара. Наличный евро подешевел синхронно с наличным долларом, правда, всего на 6 копеек: утром евровалюту в Киеве продавали по 31,94-31,95 гривен, а к вечеру – уже по 31,88-31,89 гривен. В 30-копеечном диапазоне торговался сегодня и российский рубль, то вырастая до 73 рублей за доллар, то снижаясь до 73,30. Состоянием на 19:00 он застыл в узком диапазоне 73,06-73,08 рубля за доллар.

Наличный рубль в столице сегодня подорожал на 2 копейки, с 3,65-3,67 до 3,67-2,69 гривен за 10 рублей. Более дешевые предложения встречались, но были очень редкими и общую картину подорожания не нарушали.