Во Франции призвали защитить от РФ шампанское

Французское правительство должно защитить местных виноделов от принятого в Москве закона, согласно которому слово «шампанское» можно наносить на этикетки только произведенных в России напитков, считает депутат парламента Франции Ги Тесье. С таким предложением он обратился к министру иностранных дел Франции Жану-Иву Ле Дриану, сообщает Лента.Ру.

Парламентарий предупредил власти страны "о более чем срочной" необходимости защиты наименования. Депутат указал на невыгодность российского закона для французского рынка.

«Новый российский виноградарско-винодельческий закон обязывает дистрибьютеров французского шампанского поменять престижное и защищенное название «шампанское» на написанное кириллицей "игристое вино" , — объяснил Тесье.

По мнению политика, ситуация ставит под вопрос более чем 20-летние дискуссии французских и российских экспертов о контроле подлинности происхождения. Тесье напомнил, что наименование "шампанское" охраняется более чем в 120 государствах. Он отметил, что оно исторически связано с провинцией Шампань во Франции.