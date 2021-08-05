Во Франции призвали защитить от РФ шампанское
Французское правительство должно защитить местных виноделов от принятого в Москве закона, согласно которому слово «шампанское» можно наносить на этикетки только произведенных в России напитков, считает депутат парламента Франции Ги Тесье. С таким предложением он обратился к министру иностранных дел Франции Жану-Иву Ле Дриану, сообщает Лента.Ру.
Парламентарий предупредил власти страны "о более чем срочной" необходимости защиты наименования. Депутат указал на невыгодность российского закона для французского рынка.
«Новый российский виноградарско-винодельческий закон обязывает дистрибьютеров французского шампанского поменять престижное и защищенное название «шампанское» на написанное кириллицей "игристое вино", — объяснил Тесье.
По мнению политика, ситуация ставит под вопрос более чем 20-летние дискуссии французских и российских экспертов о контроле подлинности происхождения. Тесье напомнил, что наименование "шампанское" охраняется более чем в 120 государствах. Он отметил, что оно исторически связано с провинцией Шампань во Франции.
«Необходимо, чтобы государство в срочном порядке вмешалось для защиты наследия и производственного опыта французских виноделов», — уверен депутат.