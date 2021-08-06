Разведка США получила данные о вирусах лаборатории Уханя

Спецслужбы Соединенных Штатов получили доступ к данным о вирусах, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане и рассчитывают, что это поможет установить происхождение коронавируса COVID-19, сообщает Сегодня.

В руках американских спецслужб якобы оказались гигантский каталог исследований китайских вирусологов в Ухане, который содержит "генетические схемы" вирусов. К их анализу уже привлечены супермощные компьютеры Министерства энергетики США, рассказали несколько осведомленных источников CNN.

В то же время, по словам источника издания, самая большая сложность, с которой столкнулись при расшифровке упомянутой информации – отсутствие специалистов в данной сфере с совершенным знанием китайского языка, а в файлах используется множество профессиональных терминов на нем.

"Очевидно, что есть ученые, которые прошли бы проверку безопасности. Но найти тех, кто при этом еще и говорит на китайском – это крайне маленька группа. И не просто ученых, а тех, кто специализируется на биологии. Это очень сложно" , – заявил собеседник издания.

Поэтому сейчас американские спецслужбы ищут ученых, на должном уровне владеющих китайским и способных пройти проверку служб безопасности.

В США рассчитывают, что полученная информация поможет ответить на вопрос, не была ли пандемия коронавируса спровоцирована утечкой из уханьской лаборатории.

Откуда у разведки США появились китайские файлы, источники не сообщили, издание допускает, что их получили в результате взлома облачных серверов.