В ВОЗ сообщили, что мир находится в "реальной опасности"
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что многие достижения мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса нивелируются по ряду причин, в связи с чем человечество находится в "реальной опасности", сообщает Корреспондент.
"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", - сказал гендиректор ВОЗ.
По его словам, причинами такого положения вещей являются увеличенное количество социальных контактов, непоследовательность мер в области здравоохранения и общественной сфере, а также неравноправная вакцинация.
"С трудом обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения", - заявил глава организации.
При этом он в очередной раз выступил против введения третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса, чтобы высвободившиеся дозы препарата направить в страны с низкими доходами и достичь минимальной цели - иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября.