Бесплодие и вакцинация: ученые развеяли слухи о COVID-прививке

Эти слухи не новые, но в них и в дальнейшем верят, мол, вакцины от коронавируса могут привести к бесплодию у мужчин и женщин. Насколько эти опасения оправданы? "Прививки против коронавируса делает людей бесплодными!" - эти и другие подобные утверждения уже месяцами распространяются в социальных сетях, сообщает Deutsche Welle.

Сначала предполагалось, что прежде всего женщины должны беспокоиться о своей способности продолжить род. Для этого приводили такое биологическое объяснение: мол, произведенные с помощью вакцины антитела обезвреживать не только коронавирус, но также атакуют белки, участвующие в формировании плаценты в матке.

Согласно этому объяснению, это якобы происходит следующим образом: мРНК-вакцины компаний BioNTech/Pfizer и Moderna предоставляют организму "инструкцию по сборке" в виде мРНК для антител к поверхностному белка коронавируса, так называемого спаечного белка. По этой "инструкции" некоторые клетки продуцируют спаечные белки, вызывает иммунный ответ, который, в свою очередь приводит к формированию антител против этих специальных вирусных протеинов.

"Полностью безосновательные предположения"

Однако некоторые предполагают, что антитела будто бы действуют и против еще одного белка, синцитин-1, который участвует в формировании плаценты в матке и необходим для успешной беременности. Причиной для атаки антител при этом, по словам сторонников этого мифа о бесплодии, называется сходство спаечного белка и синцитина-1.

При этом спаечный белок коронавируса состоит из 1273 аминокислот, а синцитин-1 - с 538. Исследователи обнаружили только одну последовательность из пяти аминокислот, которая подобна в этих двух протеинах. Но и она не является идентичной. Всем этим "сходство" и ограничивается.

Если бы предположение о том, что иммунный ответ, вызванный вакциной, может сделать женщину бесплодной, соответствовала действительности, "тогда бы также, даже прежде, к бесплодию приводило бы и заболевания COVID-19", пишет Удо Маркерт (Udo Markert), руководитель лаборатории плаценты Университетской клиники Йены и президент Европейского общества репродуктивной иммунологии, в совместном заявлении со своим коллегой Еккегардом Шлойснером (Ekkehard Schleußner), директором роддома Университетской клиники Йены и вице-президентом Немецкого общества перинатальной медицины.

"С точки зрения исследований плаценты и репродуктивной медицины, эти, между прочим, широко распространены предположения полностью безосновательными!" - отмечают ученые, рекомендуя женщинам делать прививки.

Кошмар для мужчин

Впрочем, не только женщины вынуждены волноваться за неподтвержденные предположения и фальшивые сообщения. В социальных сетях распространяются и новости о якобы негативных последствиях прививок на мужское репродуктивное здоровье.

Однако исследования в США указывают на противоположные выводы. Ученые проанализировали сперму 45 мужчин до и после прививки мРНК-вакциной и не смогли установить ни одного негативного влияния прививки на способность этих лиц продолжать свой род.

"Ни у одного из испытуемых мужчин мы не смогли установить, что прививки мало какое-то влияние на их сперму", - рассказывает Дэниел Нассау, уролог и один из соавторов исследования. Он уверен, что увеличение количества участников эксперимента не привело бы к изменению результатов.

В то же время Раджит Рамасами, профессор урологии Университета Майами, что вместе с Нассау участвовал в проведении исследования, указывает в статье в журнале The Conversation опасности, которую таит COVID-19.

Коронавирус опаснее прививки

Прививка от COVID-19 не является причиной ни проблем с эрекцией, ни бесплодия, пишет Рамасами.

"Правдой является следующее: SARS-CoV-2, вирус, который вызывает COVID-19 создает риск получить эти оба заболевания", - добавляет он.

Согласно словам Рамасами, вирус может вредить не только формированию спермы и способности продолжать род, но и приводить к эректильной дисфункции.

В то же время такие выводы не являются чем-то совершенно неожиданным, пишет ученый. Другие вирусы вроде паротита или вируса Зика могут вызвать воспаление и вредить репродуктивному здоровью.