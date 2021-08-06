Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Вчера котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ прекратили расти, а к концу торговой сессии даже несколько снизились.

Рост предложения валюты от экспортеров, осознавших, что курс начал снижаться, позволил Национальному банку выйти с покупкой и пополнить свои золотовалютные резервы на 5 млн долларов. Уровень 27 гривен сдержал рост и теперь будет выступать сопротивлением на пути доллара вверх. Сегодня торговля продолжится при относительном равенстве спроса-предложения: нерезиденты уже в основной массе конвертировали полученные дивиденды, и их покупки не будут оказывать такого влияния, как в предыдущие дни. Поэтому сегодня котировки или будут колебаться в нешироком диапазоне, или продолжат движение вниз.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,85/26,95 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице в четверг утром продавали по 27,03-27,04 гривен, днем ценник опустился до 27 гривен ровно, а к вечеру – до 26,95-26,97 гривен. Таким образом, за день доллар подешевел на 8 копеек. Сегодня утром продажи стартуют с 27,96-27,97 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности.

Евро на рынке FOREX в четверг замер на месте и торговался в 29-пунктовом диапазоне 1,1827-1,1856 доллара. В пятницу утром снижение продолжилось до 1,1818 доллара. Наличный евро вчера подешевел синхронно с наличным долларом, правда, всего на 6 копеек: утром евровалюту в Киеве продавали по 31,94-31,95 гривен, а к вечеру – уже по 31,88-31,89 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 31,85-31,88 гривен. Далее многое будет зависеть от того, продолжит ли гривна укрепляться. В этом случае наложение двух факторов приведет к удешевлению евро еще на несколько копеек.

Российский рубль в четверг торговался в диапазоне 73,00-73,30 рубля за доллар. Состоянием на 8:00 пятницы он зажат между 73,08 и 73,12 рубля за доллар. Наличный рубль в четверг подорожал на 2 копейки, с 3,65-3,67 до 3,67-2,69 гривен за 10 рублей. В районе 3,66-3,69 гривен за 10 рублей его будут продавать и сегодня; не исключен рост до 3,70 гривен в течение дня.