Посол Украины в США сообщила о завершающем этапе подготовки визита Зеленского

Подготовка визита президента Владимира Зеленского в США выходит на финишную прямую. Украинский лидер встретится с президентом Америки Джо Байденом 30 августа.﻿ Об этом ссылаясь на слова посла Украины в США Оксаны Маркаровой, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, содержательные встречи состоялись с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Саливаном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"В приоритете - подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа" , - написала она.

Целью Маркарова назвала углубление стратегического партнерства Украины и США реальными конкретными совместными инициативами для защиты суверенитета и территориальной целостности, повышение безопасности в Украине и регионе, увеличение военного потенциала, ускорение трансформации Украины в современную, экономически сильную демократическую страну.

"Как сказал министр, теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американскими партнерами будем работать над реализацией обсужденных конкретных планов по встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки визита №1" , - отметила Маркарова.

Анастасия Рокитна