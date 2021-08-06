Жителей Киева предупреждают о "взрывах" на территории города
В Киеве с 10 по 12 августа могут звучать "взрывы". Киевлян просят не пугаться, ведь будут проводиться учения военных, сообщает РБК-Украина.
По решению главнокомандующего ВСУ, в Киеве с 7 по 13 августа планируют провести учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.
Во время учений с 10 по 12 августа будут организованы учения использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.
"Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями", - говорится в сообщении.
Учения будут проводиться на таких местах:
- учебное место № 1 - выполнение боевых задач по обороне города Киева (ул. Большая Окружная напротив ЖК "Министерский");
- учебное место № 2 - поддержка правопорядка и безопасности в городе Киеве в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);
- учебное место № 3 - охрана критически важных объектов и коммуникаций города Киева (ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5);
- учебное место № 4 - охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (пр-т Воздухофлотский, 41, здание Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);
- учебное место № 5 - развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны города Киева (малый зал Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации);
- учебное место № 6 - развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны города Киева (спортивный зал Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации).