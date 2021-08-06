Жителей Киева предупреждают о "взрывах" на территории города

В Киеве с 10 по 12 августа могут звучать "взрывы". Киевлян просят не пугаться, ведь будут проводиться учения военных, сообщает РБК-Украина.

По решению главнокомандующего ВСУ, в Киеве с 7 по 13 августа планируют провести учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.

Во время учений с 10 по 12 августа будут организованы учения использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.

"Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями" , - говорится в сообщении.

Учения будут проводиться на таких местах: