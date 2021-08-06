Хардфорк взвинтил курс Ethereum: как изменится криптовалюта

Блокчейн-сеть Ethereum получила обновление London. На этом фоне курс второй по популярности криптовалюты резко вырос. По мнению аналитиков, Ethereum теперь ждут серьезные перемены, сообщает Сегодня.

Обновление London привносит ряд важных изменений, в том числе переработанный механизм начисления комиссий за проводимые транзакции. Наибольший энтузиазм пользователей связан именно с этим нововведением.

У блокчейна Ethereum давно есть проблемы с масштабированием, непредсказуемые комиссии за транзакции раздражали даже самых больших поклонников этой криптовалюты. Внесенные изменения должны решить многие из этих проблем.

По состоянию на 13:59 по киевскому времени Ethereum торговался по 2 758 доллара. Еще накануне курс криптовалюты колебался в районе 26 тыс. долларов.

Главные изменения

Хардфорк London состоит из пяти предложений по улучшению Ethereum. Каждое из них вносит коррективы в блокчейн. Одним из наиболее важных является EIP-1559, изменяющее механизм получения вознаграждений, которые майнеры получают за добычу блоков, и предусматривающее сжигание части награды.

Предложение EIP-3554 переносит срок повышения уровня сложности майнинга Ethereum на 1 декабря 2021 года. Повышение сложности майнинга в несколько раз делается для того, чтобы добывать криптовалюту стало невыгодно и майнеры получили дополнительную мотивацию к переходу на систему Proof-of-Stake.

Хардфорк является очередным шагом на пути к переходу на протокол Ethereum 2.0, который позволит масштабировать блокчейн и повысит удобство при взаимодействии с ним.

Хардфорк криптовалюты – это существенное изменение технологии блокчейн, в результате которого приходится менять программное обеспечение. Криптовалютный протокол изменяется настолько, что не обновленные узлы реестра не могут обрабатывать информацию о новых транзакциях. Хардфорки называют глобальным обновлением, так как все, кто хочет продолжить работать по новым правилам, должны обновить программное обеспечение.