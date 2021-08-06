Межбанк: гривне не дают укрепиться сильнее

Начавшееся вчера снижение котировок на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось и в пятницу.

Не дождавшиеся роста доллара выше уровня 27 гривен, на рынок с продажами вышли экспортеры, у которых уже закончилась гривна. К ним присоединились спекулянты, теперь активно играющие на понижение курса. Общими усилиями ценник на покупке опустили до 26,80 гривен. Продавцы обратились за помощью к Национальному банку, т.к. возникла угроза сильного обвала. Регулятор вышел с интервенцией на покупку на уровне 26,81 гривен и до обеденного перерыва успел купить порядка 30 млн долларов. После обеда Нацбанк продолжает оставаться на рынке, удерживая уровень и не позволяя доллару снижаться дальше.

Вслед за безналичным продолжил снижение и наличный доллар. Утром в обменниках Киева его продавали по 26,95-26,96 гривен, а к обеду ценник опустился до 26,90-26,91 гривен. Спрос на наличную валюту есть, но на нехватку предложения операторы валютного рынка тоже не жалуются.

Евро на FOREX в первой половине дня пятницы опустился до отметки 1,1800 доллара. Наличный евро за полдня подешевел на 10 копеек: утром его продавали по 31,85 гривен, а к обеду – уже по 31,75 гривен.

Российский рубль сегодня сузил торговый диапазон до 73,00-73,25 рублей за доллар. Очередная попытка опуститься ниже 73 рублей за доллар ни к чему не привела: на этом уровне рубль начинают продавать в больших количествах. В Киеве наличный рубль продают по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей.