Отмена оценок: чего ждать украинским школьникам и родителям

В начальной школе отменили оценки. Причем началось это не сейчас — еще в прошлом учебном году такое нововведение было для третьеклассников, и вот теперь очередь дошла до 4-х классов, сообщает Зеркало недели.

Минобразования издало соответствующий приказ, и это вызвало бурю: "чиновникам нечем заняться" , "родители хотят, чтобы все панькались с их детьми" , " это уничтожение украинского образования".

Месседж "в школе отменили оценки" — это лишь половина правды. Ведь на самом деле отменили только цифровые оценки, а оставили так называемое вербальное оценивание — словесные комментарии.

То есть теперь учитель не может сказать ребенку: "Садись, два" , — и на этом умыть руки. Придется все объяснять, писать комментарий: что ребенок знает и умеет, а над чем еще надо поработать.

Причем комментарий должен быть стимулирующим — с упором на хорошее, а не со скрытым посылом. Для тех учителей, кто все же не может обойтись без оценок, есть своеобразный компромисс — можно оценивать ребенка с помощью букв: В — высокий уровень достижений, Д — достаточный, С — средний, Н — низкий.

Но это еще не все нововведения. Отныне в начальных классах не будет традиционных контрольных работ, вместо них появятся диагностические. Что это означает? То, что кроме задачек или упражнений в них будут вопросы вроде: "Легко ли было тебе выполнять это задание?", "Что помогает тебе учиться?", "Обозначь задания, вызвавшие трудности". И что плохого в таком подходе? Да еще если учитель даст после этого мотивирующий комментарий?

Фидбек от учителя важен для ребенка и для большинства родителей. И этого в образовании не хватает. Вот пример: во время международного исследования PISA 25% украинских школьников сообщили, что учителя никогда или почти никогда не говорят им об их сильных сторонах. Еще раз: не об ошибках, а именно о сильных сторонах.

И это может негативно влиять на мотивацию учеников к обучению, указано в Национальном отчете по результатам PISA. Будем откровенны, — разговоры о сильных сторонах ребенка в школе часто сводятся к тому, как ему улучшить оценку, что пересдать.

Некоторые родители не хотят отказываться от оценок. И не только из-за того, что последние помогают оценить успехи ребенка на фоне других. Система оценивания в баллах — обычная и понятная для родителей, но они опасаются, что если ее отменят, воцарится полнейшая анархия.

Это пугает, с оглядкой на не очень высокое доверие общества к качеству образования. Учтем также, что у нас сильные традиции авторитарной педагогики, потому что образование — это же не одинокий остров в океане, оно отображает все то, что есть в обществе.

Кстати, как подтвердил национальный мониторинг качества начального образования, лучшие результаты обучения продемонстрировали те школьники, которых поддерживают родители, разговаривают с ними об учебе.

Комментарии об успешности ребенка помогут и учителям, — если родители будут получать регулярный фидбек, у них будет меньше недоверия к школе и тревожности.

Комментировать успешность ребенка учитель должен не только устно, но и письменно. И если в маленьких классах частных школ это можно делать часто, то в классе на сорок детей учитель просто физически не может регулярно писать о каждом.

И даже если комментарий будет хотя бы раз в неделю каждому ребенку — это тоже хорошо. Но такая работа требует значительно больше времени. Кто оплатит ее? И как здесь не вспомнить о реформе оплаты труда учителей, так и не состоявшейся?

Одно из предложений тогда было таким — оплачивать учителям не количество уроков, а целый рабочий день: подготовку к урокам, проверку тетрадей, педсоветы, совещания и т.п. Учительские профсоюзы, да и многие педагоги, тогда не поддержали изменений, а теперь это пригодилось бы.

Как учителя воспринимают идею отказа от оценок в баллах, нам точно не известно. Единственное более или менее легитимное исследование на сегодняшний день — это опрос учителей, участвовавших в пилотировании Новой украинской школы. Так вот, 60% опрошенных заметили, что они — за традиционную оценку в баллах.

Авторитарным учителям будет труднее всего воспринять новую систему оценивания. Есть и еще одна причина того, что не все педагоги поддерживают новую систему оценивания. Отмена цифровых оценок будет означать для учителя, что у него теперь нет карающего меча, которым можно заставить учеников учиться.

Отныне он должен проводить свои уроки так, чтобы заинтересовать учебой. А к этому готовы и хотят этого не все. Намного проще сказать: "Откройте тетради, прочитайте правило и выполните упражнение".

Но теперь подобное не всегда пройдет. В украинском образовании и в ожиданиях от него начинаются изменения, и это радует. Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего, большинство (70% респондентов) считают, что признаком качественного образования является мотивированный ребенок, который хочет и умеет учиться.

Кстати, во многих странах Европы начальная школа — без оценок. В Эстонии, Финляндии, Польше, Швейцарии, Норвегии вместо баллов применяется вербальная характеристика, а в Швеции и Норвегии она есть аж до 6-го и 8-го класса соответственно. В Канаде, Великобритании, Бельгии, Австралии в начальной школе применяется оценивание в уровнях или буквенная шкала, и учителя пишут комментарии, чтобы показать прогресс ребенка.

Но нет такой идеи, которую нельзя было бы исказить неудачным исполнением. И здесь есть несколько больших предостережений.

Во-первых, формирующее словесное оценивание не должно свестись к пустым стандартным фразам и плюсикам в табличке — это ребенок умеет, а это — нет.

Во-вторых, надо дать учителям инструменты и методики этого оценивания, — до сих пор от них требовали только проверить работу ученика, посчитать в ней количество ошибок и в зависимости от этого поставить оценку. Теперь во время оценивания учитель должен сосредоточиться не только на обучении, но и на индивидуальных особенностях учеников, комментировать их самостоятельность, мотивированность, коммуникацию с другими.

В-третьих, школам надо наконец начать пользоваться своей автономией. Согласно закону, они могут оценивать успехи детей по-своему (смайликами, наклейками, солнышками или цветочками), главное — чтобы в итоге перевели его в вид, утвержденный МОН.

В-четвертых, надо понять, что будет дальше, в старшей школе? Когда и как будет организован переход на оценивание в баллах? Если в пятом классе, то здесь есть сложность, ведь на этом этапе детям и так нелегко, — вместо любимой учительницы, которую понимаешь с полуслова и одного взгляда, появляется куча новых незнакомых учителей.

Если все это не будет учтено, новое (формирующее) оценивание превратится в фикцию. А оно — одно из немногих надежд на изменения в школе.

Оксана Онищенко