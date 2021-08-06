Эпоха дешевого газа закончилась - Bloomberg

Закончилась эпоха, когда природный газ был дешевым. Как пишет Bloomberg, спрос на когда-то доступное топливо сильно превысил предложение и привел к скачку цен по всему миру, сообщает Лента.Ру.

Агентство признало, что природный газ был в изобилии и недорогим в течение последнего десятилетия. Однако сейчас на фоне прекращения поставок из США в Австралию и повышенного спроса в Азии цены резко взлетели — в Европе, например, с мая 2020 года газовое топливо подорожало на тысячу процентов.

Рост цен на природный газ затронет в итоге все отрасли мировой экономики и усилит риск инфляции. Затраты электростанций и нефтехимической промышленности увеличатся, а значит, потребители получат более высокие счета за электроэнергию и газ — пользоваться стиральной машиной, приготовить ужин и принять горячий душ станет гораздо дороже. Особенно сильно это ударит по бедным странам вроде Пакистана и Бангладеш — их энергетическая политика заточена под газ, который должен был долгое время оставаться дешевым видом топлива.

Однако мир не перестанет зависеть от этого источника энергии. Многие страны предпочтут газ как более чистое горючее топливо, когда откажутся от угля в погоне за сокращением выбросов.

"Независимо от того, что вы думаете по этому поводу, газ продолжит быть переходным к чистой энергии топливом следующие несколько десятилетий. При этом, его цена не упадет в ближайшее время и станет еще выше в долгосрочной перспективе" , — заявил главный исполнительный директор аналитическо-консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Уифер.

Среди факторов, повлиявших на повышение цен на газ есть одноразовые — вызванные коронавирусом перебои в цепочках поставок и восстановление экономики от последствий пандемии. Однако эксперты считают, что, помимо этого, повлиял пересмотр многими странами энергетической стратегии — они решили перейти на газ, чтобы быстро и с минимальными затратами начать сокращение углеродных выбросов.

Коммунальные предприятия в Европе переходят на самое чистое горючее топливо из-за заоблачных квот на углеродные выбросы, а правительства стран Южной и Юго-Восточной Азии планируют удовлетворить десятками новых газовых электростанций покрыть потребности в электроэнергии. Китай, например, намерен зависеть от газа больше, чем когда-либо — он стремится резко отказаться от угольного топлива.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), к 2024 году спрос на природный газ вырастет на семь процентов по сравнению с допандемийным уровнем. А согласно анализу McKinsey & Co, каждый год до 2035-го он будет востребованнее на 3,5 процента.

Обычно высокий спрос стимулирует приток инвестиций в новые экспортные мощности. Однако одним из главных факторов повышения цен на газ стала нехватка капитала для наращивания поставок. Крупные энергетические компании были вынуждены пересмотреть свои планы из-за исследований об опасности газа для атмосферы. В начале года МЭА заявило, что для достижения нулевых выбросов к 2050 году необходимо прекратить инвестиции в газовые проекты.

Вице-председатель исследовательской компании в области энергетики Wood Mackenzie по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гэвин Томпсон считает, что без новых инвестиций спрос на сжиженный пригодный газ (СПГ) в Азии к 2035 году превысит предложение на 160 миллионов тонн. Для сравнения, в 2020 году в регион было импортировано 250 миллионов тонн СПГ.

Заместитель генерального директора российского экспортера СПГ ПАО «Новатэк» Марк Джетвей предупредил, что экоактивисты будут препятствовать наращиванию поставок по доступной цене. По его мнению, отсутствие капитальных вложений в газовые проекты ведет мир не к энергетическому переходу, а к неизбежному энергетическому кризису.

Европа уже столкнулась с энергетическим шоком. Стоимость газа и электроэнергии в некоторых странах резко выросла. В Германии, например, электричество в этом году подорожало на 60 процентов - из-за неподъемных счетов пришлось закрыть некоторые предприятия.