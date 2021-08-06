Нацкорпус пригрозил Зеленскому

Активисты Национального корпусу собрались у здания Шевченковского райсуда Киева, который избирает меру пресечения представителям организации, задержанных по делу о рэкетирстве в Харькове, сообщает Корреспондент.

"Наша численность уже выглядит убедительно и демонстрирует, что мы готовы. Пройдя множество испытаний, закаленные Майданом, войной, борьбой с врагом внутри страны, так просто сдаваться не собираемся. И если у Зеленского есть намерение посягнуть на воинов-патриотов, то у него есть все шансы повторить судьбу большинства своих предшественников – уйти с позором", – говорится в сообщении.

В Нацкорпусе утверждают, что дело против их представителей сфабриковано и связано с активной гражданской позицией: