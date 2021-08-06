Дожди уходят, ветер остается: погода в выходные 7-8 августа

На выходных большую часть Украины ждет некоторое улучшение погодных﻿ условий. Где-то потеплеет, где-то, наоборот, спадет жара, но главное – ветра немного успокоятся и дожди начнут уходить, так что многие смогут нормально отдохнуть на природе.

В субботу, 7 августа, в некоторых регионах Украины будет все еще достаточно прохладно. Так, на западе и в Киевской области ожидается 24-26°С днем и от 11 во Львовской до 17°С в Киевской области ночью. Немного теплее будет в Закарпатской, а также в центральных и северных областях – обещают 25-29°С днем и от 11 на Закарпатье до 18°С в центре и на севере ночью. Теплее, но не в сравнении с предыдущими показателями, будет на юге и в Днепропетровской области – около 28-31°С днем и 18-21°С ночью. По-прежнему жарко будет только на востоке и в Крыму – от 30 до 34°С днем и 19-23°С ночью. Также высокая температура ожидается в Запорожской области – обещают 31-33°С днем и 19-21°С ночью.

Дожди с грозами 7 августа прольются на востоке, на юге, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях. Средняя скорость ветра по стране – 11-18 км/час, в Крыму – 4-11 км/час. На востоке, на юге и на западе местами возможны шквалы до 22-25 км/час.

В воскресенье, 8 августа, практически по всей стране немного потеплеет. По-прежнему прохладно будет только в центре, на севере, а также в Хмельницкой области – там ожидается 25-29°С днем и 11-16°С ночью. На западе в целом же днем немного потеплеет – обещают температуру от 26 до 31°С, но всего 10-13°С ночью. В Крыму же немного похолодает, и температура там сравняется с Днепропетровской, Полтавской и Одесской областями – там будет около 28-31°С днем и от 15 в Полтавской области до 21°С в Крыму ночью. В целом же в южных, восточных, а также в Закарпатской области 8 августа ожидается температура 30-32°С днем и от 12 на Закарпатье до 21°С на юге ночью. И самым жарким регионом будет Луганская область – там обещают 32-34°С днем и 19-21°С ночью.

Дожди с грозами 8 августа останутся только на востоке страны и в Крыму. Ветер еще немного успокоится, и шквалы останутся только на юге страны. В центре, на западе и в Крыму ожидается ветер 7-14 км/час, на востоке и на севере – 11-18 км/час, на юге – 14-18 км/час, местами шквалы до 22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 7 августа ночью в Украине, кроме западной части, днем на Левобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы (уровень опасности – желтый). 7 августа в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 7-8 августа ожидается температура от 14 до 27°С в течении дня, ветер 11-18 км/час в субботу и 4-7 км/час в воскресенье и легкая облачность. Осадков не прогнозируется.