Белоцерковский суд ответил на обвинения по саботированию дела Майдана

В Белоцерковском городском суде объяснили, что судьи, которые рассматривают одно из дел Майдана, действительно находятся в отпуске, однако отмечают, что рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемым Новотному и Мыслывому может единолично судья-докладчик, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили в пресс-центре﻿ Белоцерковского городского суда. Как говорится в сообщении, 5 августа суд получил обвинительный акт в производстве о похищении Игоря Луценко и похищении и убийстве Юрия Вербицкого. Речь идет об обвиняемых Сергее Мыслывом и Иване Новотном.

Рассмотрение подготовительного заседания и продлении срока содержания под стражей фигурантов назначили также на 5 августа. Однако тогда оказалось, что двое судей-участников коллегии находятся в отпуске.

Отозвать их из отпуска, утверждают в суде, возможно только с согласия и в случае "предотвращения стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий, для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества предприятия".

Там также говорится, что отсутствие судьи из коллегии не может быть основанием для его замены через автоматизированную систему распределения дел. В суде добавляют, что замена судьи осуществляется "по инициативе председательствующего судьи на основании мотивированного распоряжения руководителя аппарата, подписанного в соответствии с его должностных обязанностей или по решению суда об удовлетворении отвода (самоотвода) судьи...".

В суде также решили напомнить, что карантин в Украине продлен до 31 августа. А на период его действия установлены особенности судебного контроля за соблюдением прав и свобод лиц в делах.

Подытоживая, Белоцерковский городской суд отмечает, что ходатайство о продлении меры пресечения может рассмотреть судья-докладчик единолично.