Мужчине выбило глаз и зубы из-за ямы на дороге

В Кировоградской области, в Кропивницком водитель травмировал глаз и челюсть из-за глубокой ямы на дороге, сообщает Корреспондент.

Как передает местный телеканал VITER TV во время сильного дождя Дмитрий Гребенюк не увидел яму и влетел туда колесом своего авто Chevrolet.

"Я ехал медленно, километров 20, максимум 30 в час. И все-таки въехал в очень глубокую яму" , - рассказал журналистам мужчина.

От удара в авто сработала подушка безопасности, из-за которой Гребенюку выбило глаз и два зуба, а также расцарапало лицо. На место ЧП он вызвал медиков и полицию. Однако, как рассказал потерпевший, правоохранители обвинили в случившемся самого Дмитрия.

"Они сказали, что я поехал не убедившись в безопасности пути ", - сообщил Гребенюк.

Мужчина намерен оспаривать протокол в суде.