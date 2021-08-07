США обвинили КНР в нечестном наращивании ядерного арсенала

Соединенные Штаты считают, что Китай наращивает ядерный арсенал быстрыми темпами, что является отклонением от стратегии, сообщает Сегодня.

Об этом говорится на сайте Госдепа США. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китаю нужно полностью денуклеаризовать Корейский полуостров.

Он выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися нарушениями прав человека в Тибете, Гонконге и Синьцзяне.

К слову, успехи России и Китая в развития ядерного оружия подрывают возможности Соединенных Штатов по сдерживанию своих стратегических противников. США должны модернизировать свою ядерную триаду.