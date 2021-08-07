Украинские каноистки завоевали серебро Олимпиады

Украинские гребцы Людмила Лузан и Анастасия Четверикова добыли серебряную награду в финальном заплыве Олимпийских игр-2020, сообщает 24 Футбол.

Наши атлетки преодолели заплыв (500 м) на каноэ-двойке вторыми с результатом 1:57,499, уступив китаянкам (1:55,495). Третьими пришли представительницы Канады – 1:59,041.

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова добыли для Украины четвертую серебряную медаль токийской Олимпиады, и 15-ю в целом. Это также вторая награда Олимпийских игр-2020 для Лузан, ранее в одиночных заплывах на каноэ она выиграла бронзу.

Напомним, украинские атлеты завоевали в Токио уже 15 наград – 1 золотую, 4 серебряные и 10 бронзовых.