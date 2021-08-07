Прогноз курса валют на неделю

По итогам уходящей недели курс доллара к гривне практически не изменился. Первые три дня доллар рос, а за четверг и пятницу вернулся к исходным значениям.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 2 августа на отметке 26,77/26,87 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Спрос со стороны нерезидентов, традиционно в начале каждого месяца конвертирующих полученные дивиденды в «твердую валюту», поддержанный спекулянтами, решившими сыграть «на повышение», подтолкнул котировки безналичного доллара вверх, в направлении уровня 27 гривен.

Масла в огонь добавило неожиданное появление Национального банка во вторник 3 августа с покупкой 5 млн долларов. В результате роста утром четверга 5 августа котировки на межбанке вплотную приблизились к 27 гривнам, но преодолеть уровень не удалось: активизировались экспортеры, которых устроила цена, и увеличили объемы продаваемой валюты. Поэтому в четверг рост сначала остановился, а потом тренд развернулся, и котировки начали падать. В пятницу 6 августа число желающих продать валюту в разы превышало число покупателей, поэтому в ситуацию вмешался Национальный банк. Он вышел с крупной интервенцией на покупку валюты по курсу 26,81 гривен и фактически остановил снижение. По итогам недели регулятор пополнил золотовалютные резервы на 76,3 млн долларов. Закрыли неделю на отметке 26,802/26,825 гривен – на 2,2 копейки на позиции «бид» и на 2 копейки на позиции «оффер» выше, чем неделей ранее.

Наличный курс доллара в обменниках Киева в течение недели в точности повторил график движения безналичного. Утром понедельника 2 августа его продавали в столице по 26,91-26,92 гривен; утром четверга 5 августа доллар подорожал до 27,03-27,04 гривен, а к вечеру пятницы - опять подешевел до 26,90-26,92 гривен. Уже третью неделю подряд наличный доллар остается дороже безналичного.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе падал практически всю неделю. За это время он опустился с отметки 1,1898 доллара до 1,1754 доллара в пятницу. Закрыли неделю на уровне 1,1762 – всего на 8 пунктов выше недельного минимума и на 106 пунктов ниже, чем неделей ранее. В Украине курс наличного евро в течение недели колебался под влиянием двух факторов: снижения на FOREX и изменения курса наличного доллара к гривне, который сначала рос, а потом опять пошел вниз. Утром понедельника 2 августа евро продавали по 31,82-31,85 гривен; вечером среды 4 августа ценник вырос до 31,99-32,00 гривен, а к вечеру пятницы 6 августа опустился до 31,70 гривен. По итогам недели евро подешевел примерно на 12-15 копеек.

Российский рубль в течение всей недели торговался в диапазоне 72,70-73,30 рублей за доллар, так и не определившись с дальнейшим направлением. Снижение мировых цен на нефть компенсировал резкий рост цены природного газа – одной из главных статей импорта России. Закрыли неделю на отметке 73,19 рубля за доллар – на 7 копеек хуже, чем неделей ранее. Цена наличного рубля в течение недели оставалась стабильной на уровне 3,65-3,68 гривны за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Фактор повышенного спроса на иностранную валюту в виде нерезидентов, конвертировавших выплаченные дивиденды, исчерпал себя на уходящей неделе. Со следующей недели валютный рынок возвращается к нормальной работе. Рост предложения со стороны экспортеров, прежде всего, металлургов и агротрейдеров, будет способствовать дальнейшему укреплению гривны. В этой ситуации очень многое будет зависеть от того, как отнесется к снижению котировок доллара Национальный банк: как часто он будет выходить с интервенциями, выкупая излишки и пополняя свои золотовалютные резервы, и на каких уровнях продолжит тормозить укрепление гривны. В том же, что доллар на следующей неделе продолжит дешеветь, сомнений практически не осталось.

Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,75-27,05 гривен, вероятность выхода из него небольшая.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний евро в мире смещаем чуть ниже: 1,1680-1,1920 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,50 до 32,00 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе продолжит попытки выйти вниз из коридора 73-75 рублей за доллар. Шансы на это довольно неплохие, разве что Центробанк России увеличит покупки валюты и сдержит укрепление рубля. В Украине цена наличного рубля останется в пределах диапазона 3,60-3,72 гривны за 10 российских рублей.