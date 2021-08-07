Львовянина на электросамокате сбило авто: он в реанимации

Во Львове водитель электросамоката попал в ДТП. В результате столкновения с автомобилем молодой человек с тяжелыми травмами попал в реанимацию, сообщает Корреспондент.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 августа, около 16.50, на улице Княгини Ольги во Львове. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, совершила наезд на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя" , - говорится в сообщении полиции Львовской области.

В ДТП парень получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.