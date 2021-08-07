София Ротару отмечает день рождения в Италии
В субботу, 7 августа, знаменитой певице Софии Ротару исполнилось 74 года, сообщает Новое время.
София Ротару отмечает день рождения в Италии. Об этом сообщил сын артистки, 50-летний продюсер Руслан Евдокименко.
На странице в Instagram Евдокименко трогательно поздравил маму с именинами.
"С Днем рождения, Мама! Будь здорова и счастлива! Люблю тебя больше жизни", — написал Руслан и опубликовал совместное фото с Софией Михайловной.
Ротару проводит летние каникулы с семьей в Форте-деи-Марми (коммуна в Италии).
В Stories певица поделилась снимком, на котором запечатлена в наряде с вышивкой.
"Счастливый день", — подписала кадр Ротару.