Квартиры на вторичном рынке подорожали на 16%

За полтора года карантинных ограничений стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 16,4% в том числе в мае прошлого года, когда был в разгаре первый локдаун, цены поднялись на 1,5% по сравнению с январем, сообщает UBR.

Об этом свидетельствует исследование OLX Недвижимость за период с 1 января 2020-го по июль 2021-го в городах-миллионниках.

Так, эксперты отметили, что квартиры, построенные до 2011 года, дорожают медленнее, но всегда стабильно.

За указанный период цены на "вторичку" в столице изменились таким образом:

средняя цена на однокомнатные – $41 тыс. (+17%);

двухкомнатные – $59 тыс. (+18%);

трехкомнатные – $83,3 тыс. (+23%).

Одновременно в Днепре стоимость жилья на "однушки", "двушки" и "трешки" достигла $29 тыс., $38 тыс. и $48 тыс., поднявшись на 26%, 31% и 33% соответственно.

В Одессе за однокомнатную квартиру нужно отдать $26 тыс. (+2%), за двухкомнатную – $36 тыс. (+4%), а за трехкомнатную – $45 тыс. (+5%).

Что касается Харькова, то стоимость жилья достигает $24 тыс., $35,5 тыс. и $47 тыс., если рассматривать от "однушки" до "трешки". При этом рост цен составил 30%, 18% и 15% соответственно.

Во Львове наблюдается следующая ситуация на вторичном рынке: