В Почаевской лавре собрали толпу: целовать руки Онуфрию

В Почаевской лавре на Тернопольщине Украинская православная церковь (УПЦ МП) устроила массовое мероприятие с участием своего предстоятеля, сообщает Деловая столица.

Видео опубликовал пророссийский ресурс "Союз православных журналистов".

На записи видно, как Онуфрий с охранниками идет в "человеческом коридоре" и подходит то к одной стороне, то к другой. Причем, он дает целовать свои руки несмотря на пандемию коронавируса, четвертую волну которой прогнозируют медики. От последствий болезни в Украине умерли более 53 тысяч человек.

Такие благословения Онуфрия, вызвали большие скопления людей в тесном "человеческом коридоре" из верующих, ведь каждый хотел дотянуться до руки главы Московского патриархата в Украине.

"До сих пор непонятно, зачем так подвергать риску жизни других людей, если можно было последовать примеру епископа УПЦ МП, который шел впереди Онуфрия. Тот оказался умнее, в плане соблюдения норм карантина, ведь раздавал прихожанам Моспатриархата «воздушные» благословение, а не протягивал руки на целование. Хотя есть вероятность, что это было сделано из уважения к Онуфрию, а не из-за карантинных рекомендаций" , — пишет Духовный фронт Украины.

На саму службу пришли многие пожилые женщины, которые теснились в закрытом помещении храма и были без масок, несмотря на то, что именно они входят в группу риска и более уязвимы к коронавирусу по сравнению с младшими людьми.