В Житомире в реку Тетерев слили 7 тонн канализационных стоков

В Житомире произошла авария на коллекторе насосной станции, из-за чего в реку Тетерев слили неочищенные стоки.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая состоялась в субботу 7 августа, было решено ежечасным мониторить показания воды в реке.

«Из-за аварии на коллекторе ГКНС сегодня созвали внеочередное заседание комиссии по ТБ и ЧС. 7 тыс м³ неочищенных стоков попали в Тетерев в результате аварии на коллекторе главной канализационной насосной станции. Решением комиссии отныне будет проводиться ежечасный анализ воды в реке. В случае понижения показателей уровня кислорода в водохранилище «Видсичне» снизят уровень сброса воды до 3,05 метров. По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе ГКНС начатое служебное расследование. Воду из машинного зала откачали. Далее ведутся работы по замене двигателей насосной станции. В вечер аварии в Житомире выпала фактически шестидневная норма осадков», - говорится в сообщении Житомирского городского совета в Facebook.

Житомирский горводоканал призвал житомирян меньше пользоваться водой, чтобы таким образом уменьшить количество стоков.