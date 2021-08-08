Люди спасаются вплавь: жуткое видео пожаров в Греции
В Греции продолжаются страшные пожары, которые уничтожают не только леса, но и жилища людей. Огонь уже вплотную приблизился к Афинам. Из зоны бедствия и прилегающих районов эвакуированы тысячи людей, сотни домов и автомобилей сгорели, два человека погибло, сообщает РБК-Украина.
Смотрите ниже очень правдивое видео происходящего сейчас в Греции.
"Страшное зрелище в Греции. Люди на пароме, спасаясь от лесных пожаров, смотрят, как огонь пожирает то, что когда-то было их домами", - подписано видео.
На кадрах, снятых с парома, видно, что вокруг все охвачено огнем, и только на воде - безопасно. Люди снимают на видео побережье, где пылают их дома.
Согласно данным спасателей 8 августа опасность возгорания является высокой для таких областей:
- регион центральной Греции (острова Эвия, Фиотида, Беотия);
- регион Аттика;
- регион Крит (Ираклион, Лассити) ;
- Северо-Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария);
- Южно-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос).
Автор: Светлана Мащенко