Люди спасаются вплавь: жуткое видео пожаров в Греции

В Греции продолжаются страшные пожары, которые уничтожают не только леса, но и жилища людей. Огонь уже вплотную приблизился к Афинам. Из зоны бедствия и прилегающих районов эвакуированы тысячи людей, сотни домов и автомобилей сгорели, два человека погибло, сообщает РБК-Украина.

Смотрите ниже очень правдивое видео происходящего сейчас в Греции.

"Страшное зрелище в Греции. Люди на пароме, спасаясь от лесных пожаров, смотрят, как огонь пожирает то, что когда-то было их домами" , - подписано видео.

На кадрах, снятых с парома, видно, что вокруг все охвачено огнем, и только на воде - безопасно. Люди снимают на видео побережье, где пылают их дома.

Согласно данным спасателей 8 августа опасность возгорания является высокой для таких областей:

регион центральной Греции (острова Эвия, Фиотида, Беотия);

регион Аттика;

регион Крит (Ираклион, Лассити) ;

Северо-Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария);

Южно-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос).

Автор: Светлана Мащенко