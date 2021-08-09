Влад Яма поразил семейной фотосессией в лесу: эффектные фото

Хореограф Влад Яма вместе с женой Лилией и сыном Леоном устроил мистическую фотосессию в карпатском лесу. Семья предстала перед камерой в изысканной одежде и ошеломила поклонников эффектными кадрами, сообщает 24 Канал.

Вероятно, фотосессия состоялась во время путешествия в Карпаты, в котором Влад с любимой и сыном были в начале июня. Однако, так ли это – хореограф пока не рассказывает.

Влад предстал перед камерой в темно-синем костюме, белой рубашке и коричневом галстуке с принтом. Его жена Лилия надела платье цвета фуксии, которое было коротким спереди, имело длинный шлейф и объемные рукава, что обнажили плечи. Как всегда, звездная жена довершила образ прической и макияжем. Маленький Леон позировал в белой футболке и синей куртке.

Особой, мистической атмосферы съемке добавил лес, который поразил величием и загадочностью.

Под фото с женой Влад отметил, что это "карпатские приключения", а в заметке, где поделился фотографией с сыном, написал: "Люблю больше жизни".

Фото с инстаграма Лилии Ямы

Фото с инстаграма Лилии Ямы