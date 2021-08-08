Печерский суд арестовал одного обвиняемого в убийстве Вербицкого

Сегодня, 8 августа, Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Мыслывого, обвиняемого по делу о похищении активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, сообщает Цензор.НЕТ.

Суд избрал в отношении Мыслывого меру пресечения в виде ареста на 60 суток. Других подробностей в настоящее время не сообщается.



Ранее сообщалось, что Мыслывому выдвинуто подозрение по ч.3 ст.27, ч.3 ст.146, ч.3 ст.127 Уголовного кодекса Украины. Одна из статей подозрения - "организатор преступной группировки".

Сегодня утром обвиняемый в убийстве Вербицкого Мыслывый пришел в Печерский суд.

Ранее журналистка Худецкая сообщила, что обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО.