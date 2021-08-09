Квартиры в новостройках подорожали: цены в городах

С начала пандемии стоимость готового жилья в новых домах выросла на 16,7%, а объектов на этапе строительства – на 19%. Об этом свидетельствует исследование OLX Недвижимость, которое охватило период от 1 января 2020-го по июль 2021-го в городах-миллионниках, сообщает UBR.

Эксперты отмечают, что осенью традиционно украинцы чаще покупают или инвестируют в недвижимость. Учитывая позитивную динамику, цены в среднем прибавят еще 2-7% осенью.

Только с начала этого лета в Киеве цены в новых домах выросли на 6,5%, а вот в Днепре стоимость "однушек" и "двушек" немного просела, подорожали только трехкомнатные квартиры. Наибольший рост за два последних месяца зафиксирован в Харькове – на 9,3%.

Что касается динамики за последние полтора карантинных года, то цены в столице выглядят таким образом:

однокомнатные квартиры – $73 тыс. (+22%);

двухкомнатные квартиры – $118,4 тыс. (+21%);

трехкомнатные квартиры – $190 тыс. (+22,5%).

Одновременно с этим цены в Днепре за полтора года поднялись на "однушки", "двушки" и "трешки" на 21%, 18% и 17%, составив $57 тыс., $72,8 тыс. и $105 тыс. соответственно.

В Одессе за новое жилье придется отдать $41,5 тыс., $65 тыс., $105 тыс. в зависимости от количества комнат. За полтора года их стоимость тут выросла на 12%, 10% и 17% соответственно.

Что касается Харькова, то за однокомнатную здесь просят в среднем $31,3 тыс. (+7%), за двухкомнатную – $52 тыс. (+21%), а за трехкомнатную $117,7 тыс. (+35%).

Цена на львовскую новую недвижимость изменилась следующим образом: