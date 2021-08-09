Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Фактор повышенного спроса на иностранную валюту в виде нерезидентов, конвертировавших выплаченные дивиденды, исчерпал себя на прошлой неделе. С понедельника валютный рынок﻿ возвращается к нормальной работе.

Рост предложения со стороны экспортеров, прежде всего, металлургов и агротрейдеров, будет способствовать дальнейшему укреплению гривны. В этой ситуации очень многое будет зависеть от того, как отнесется к снижению котировок доллара Национальный банк: как часто он будет выходить с интервенциями, выкупая излишки и пополняя свои золотовалютные резервы, и на каких уровнях продолжит тормозить укрепление гривны.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,75/26,85 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице на выходных продавали по 26,92-26,94 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 26,93-26,94 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности. В случае продолжения снижения котировок безналичного доллара наличный также продолжит дешеветь.

Евро на рынке FOREX в пятницу опустился до отметки 1,1754 после публикации отличных данных по занятости в США, показавших рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе и снижение общего уровня безработицы. Утром понедельника он сначала продолжил снижение и опустился до 1,1742 доллара, но затем развернулся и пошел вверх, поднявшись до 1,1765 доллара. Наличный евро на выходных продавали за 31,65-31,70 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с этих же цифр. Далее многое будет зависеть от того, продолжит ли гривна укрепляться. Наличный евро сегодня будет обращать больше внимание на ситуацию на украинском валютном рынке, чем на FOREX.

Российский рубль в прошлую пятницу подешевел до 73,50 рублей за доллар, отреагировав на вышедшие в США новости по занятости. Состоянием на 8:00 понедельника он зажат между уровнями 73,46 и 73,50 рубля за доллар. Наличный рубль в прошлую пятницу и на выходных продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня его начнут продавать по той же цене; в течение дня возможны изменения цены на 1-2 копейки за 10 рублей.