Возле ОП появилась тематическая арт-локация

На Банковой перед Офисом президента установили фигуры "фантастических существ" в рамках детской площадки, открытие которой планируется 10 августа, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют фотографии, размещенные в Facebook журналистом Эльдаром Сарахманом.

"Фантастичні звірі і де їх шукати" , – подписал снимки журналист, имея в виду приквел серии фильмов о Гарри Поттере, который на русский язык перевели, как "Фантастические твари и где они обитают".

Напомним, 20 июля возле здания Офиса президента на улице Банковой начали установку качелей для детей с особенными потребностями. Открытие специальной детской площадки планируется 10 августа.

Как уточнили в Офисе президента, новая детская площадка будет бесплатной арт-локацией, оформленной по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.