Цены на автогаз будут расти: эксперты объяснили ситуацию

Цены на сжиженный газ (СУГ) будут бить рекорды каждый год. Причиной этому является постоянная инфляция в Украине, сообщает UBR.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев во время пресс-конференции в эфире GolosTV UA. ﻿При этом он не считает нынешний рост стоимости на рынке топлива рекордным. Поскольку соотношение цен автогаза и бензина на сегодня составляет 55%, ранее этот показатель достигал 65%. По мнению Рябцева, "все эти рекорды формируются в медиапространстве" .

В то же время экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук считает, что автогаз может подорожать еще на 1 грн за литр до конца августа. Поскольку, по его данным, на оптовом рынке цены выросли на 2,5 грн, а на розничном – на 1,5 грн.

Косянчук также считает, что в Украине может упасть спрос на СУГ, если его цена будет близка к стоимости бензина. В этом случае он перестанет быть альтернативным топливом.

"Если недельку-две потребитель перестанет покупать газ…, то его будет проще продать по себестоимости или ниже себестоимости, чем хранить. Особенно при нынешних температурных режимах в Украине" , – говорит эксперт.

Он добавил, что трагедии в сегодняшнем росте цен на автогаз нет, поскольку "всегда есть альтернатива" .

Напомним, что средняя цена на автогаз в Украине на прошлой неделе впервые превысила 17 грн. По данным экспертов группы "А-95", этот показатель является рекордным, большинство АЗС почти ежедневно переписывают ценники в сторону увеличения.