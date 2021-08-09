Цена импортного газа с начала года выросла на 75%
Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в период с 1 по 31 июля 2021 года. Цена составила 9746,8 гривен или 357,3 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщает РБК-Украина.
Таким образом, по сравнению с июнем цена выросла на 7,3% в гривневом эквиваленте и на 7,0% в долларовом.
По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 70,9% в гривнах и на 76,5% в долларах.
Автор: Александр Белоус